Impianti fotovoltaici. Il manuale che mancava firmato da un valtellinese

GROSOTTO (Sondrio)

Un testo importante, anche perché, di fatto, va a colmare un vuoto. "Negli ultimi dodici anni sono usciti diversi manuali, questo però può considerarsi il primo, da quando il panorama normativo si è consolidato", conferma l’autore, l’ingegnere elettrotecnico valtellinese Dario Da Prada, 54 anni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio dal 1998. Suo il volume “Impianti fotovoltaici“ (edizioni Prima, 40 euro, 230 pagine) uscito per il Cei (Comitato elettrotecnico italiano). "L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso alle informazioni tecniche riguardanti la progettazione e l’installazione a regola d’arte di impianti fotovoltaici – spiega l’ingegnere –. La trattazione è volutamente semplificata, ricca di esempi, immagini e tabelle: si vuole agevolare la comprensione e la messa in pratica delle prescrizioni delle norme che devono essere applicate, sia in fase di progettazione ed esecuzione, sia durante la gestione degli impianti, compresi gli aspetti di verifica e di manutenzione".

Per Da Prada – studio nella natìa Grosotto, dopo esperienze lavorative presso Imq, Abb e General Electric a Talamona – Impianti fotovoltaici rappresenta la prima volta in veste di autore. "Un’esperienza molto impegnativa, ma gratificante – racconta l’autore – che mi ha assorbito per numerosi fine settimana. La parte più complicata è stata quella di allineare tutte le normative vigenti in ambito impianti elettrici, ma devo dire che per la stesura del testo dal Cei ho avuto un grande e preziosissimo supporto, sia tecnico che documentale".

È bene sottolineare che quello di Da Prada non è tuttavia un manuale che “insegni“ a dotarsi in autonomia di un impianto fotovoltaico. Il target a cui è rivolto va dagli impiantisti ai progettisti elettrici agli installatori. "Il fai-da-te va escluso in linea generale e, anche se posizionare dei pannelli fotovoltaici è piuttosto semplice, altrettanto non può dirsi delle parti circuitale e burocratica" assicura l’ingegnere grosottino.

Il volume si apre con una trattazione basilare sul principio fisico di funzionamento delle celle fotovoltaiche, si passa dunque all’analisi degli elementi di cui tenere conto in una analisi preliminare per la progettazione di un impianto, in particolare per la corretta valutazione dell’esposizione e dell’orientamento dei pannelli fotovoltaici. Nel testo sono presenti diversi schemi e disegni per agevolare la comprensione delle principali configurazioni possibili degli impianti. Focus poi su un passaggio particolarmente complicato, per chi si approccia per la prima volta agli impianti fotovoltaici. "Si parla di connessione con la rete del distributore e relativa procedura di connessione – chiarisce l’autore – a questo argomento è stato dedicato un intero capitolo".

Soltanto accennate nel volume, invece, le nuove modalità di cessione, quali i gruppi di autoconsumatori e le comunità energetiche, "perché – spiega Da Prada - la normativa è tuttora in via di definizione; peraltro, a prescindere dalla modalità di natura economica di cessione con la rete, queste nuove opportunità non introducono nulla di diverso dal punto di vista prettamente tecnico della realizzazione e della sicurezza dell’impianto".