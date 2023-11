Il violino Amati Carlo IX in esposizione alla Pinacoteca

Due capolavori cinquecenteschi in armonia, tra pittura e musica, tra suoni e colori, per ricostruire l’atmosfera e il contesto culturale di un periodo storico nel quale il territorio lombardo, tra Brescia e Cremona, ha dato origine a un’arte unica come quella della liuteria, tramandata nei secoli e ancora oggi eccellenza italiana nel mondo. Dal 21 al 26 novembre, Pinacoteca Tosio Martinengo celebra la musica con un ospite di eccezione, il violino Andrea Amati Carlo IX, affiancato da un dipinto di Gaspare Venturini, esempio del 500 padano, raffigurante Santa Cecilia, patrona dei musicisti.