Il vigneto Pusterla si illumina con l’arte

L’arte come luce che accompagna lungo un percorso di crescita e incontro, di ricerca e di progresso, invitando a chiedere di più, a se stessi in primo luogo, per superare i confini e le barriere. Parte da questo concept EXPECT MORE, l’opera luminosa di Massimo Uberti al vigneto Pusterla di Brescia, il più esteso vigneto urbano d’Europa, proprietà di Monte Rossa.

Inaugurata ieri, l’opera è la prima delle installazioni artistiche che costelleranno la Via delle Sorelle, il cammino di 130 chilometri promosso da Slow Ride Italy dedicato al turismo lento che unisce Brescia e Bergamo, Capitale Italiana della Cultura. EXPECT MORE è l’invito ad andare oltre l’immediato ed aprirsi alla scoperta, promessa di maggiori aspettative verso la realtà e sé stessi. L’installazione nasce dall’incontro e condivisione tra la filosofia aziendale di Cherubini S.p.A. e la volontà dell’artista di dare forma ad un messaggio che considera così importante: aspettarsi di più e migliorare, migliorarsi, sempre. "L’opera – commenta la vicesindaco Laura Castelletti – è legata alla luce e, ancora una volta, chiude perfettamente il cerchio intorno alla Città illuminata che tanto abbiamo voluto come slogan per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Sono certa che in tanti – conclude - saliranno fino a qui per scoprire questo angolo di meraviglia e, perché no, partire alla scoperta de La Via delle Sorelle". L’opera è composta da green neon, ferro e trasformatori, che compongono le parole "Expect more". "Il messaggio che vuole dare – sottolinea Ilaria Bignotti, curatrice del progetto e membro di Slow Ride Italy - a chi ha appena intrapreso La Via delle Sorelle a Brescia è “Aspettati di più da questo nuovo viaggio“, non il solo camminare ma vivere un’esperienza a 360° nel territorio, e per chi è giunto al termine, arrivando da Bergamo, è un invito a non fermarsi". F.P.