Il transito lungo le vie forestali . Ecco dove acquistare i permessi

PIURO (Sondrio)Un po’ come succede con le autostrade anche per circolare sulle strade agro-silvo pastorali di Piuro occorre pagare un pedaggio, sotto forma di abbonamento annuale. Una gabella necessaria per mantenere lo stato delle vie che attraversano i boschi e collegano il centro con le frazioni del paese. I permessi saranno in vendita a partire dal 21 gennaio e andranno rinnovati entro il 31 marzo.

"È possibile avere il permesso per ogni consorziato di Savogno, Crana, Monti di Pradella, Monti di Santa Croce al prezzo di 40 euro per la sola tratta di strada su cui verte il consorzio di appartenenza - spiega il sindaco Omar Iacomella, ad esempio per la sola strada di competenza del consorzio di Crana il costo è di 25 euro l’anno, oppure con 60 euro si può avere l’autorizzazione per transitare su tutte le strade agro-silvo-pastorali a prescindere dal consorzio di appartenenza". Oltre ai residenti nelle frazioni i permessi sono in vendita anche gli altri abitanti di Piuro, ma a un prezzo maggiore. "Il costo per loro è di 80 euro con l’obbligo di effettuare a favore del consorzio su cui vertono eventuali proprietà della "giornata di fuoco" ovvero di giornate a favore della collettività. Stessa regola per i non residenti che potranno ricevere il permesso al costo di 120 euro annui più la giornata a favore del consorzio su cui vertono le proprietà o l’uso del richiedente. È compito infatti del Comune trasmettere i nominativi di coloro che richiedono il permesso annuale, invitando come da regolamento ad eseguire la giornata a servizio del consorzio, pena il decadimento del diritto di acquisire il permesso annuale".

Ogni permesso consente di poter inserire fino a tre targhe di auto differenti, autorizzandone il passaggio dai varchi di sole due auto per volta, anche dal medesimo varco. I permessi rilasciati nel 2024 sono validi fino al 31 marzo del 2025, a controllare se i veicoli in ingresso sono in regola sarà un software collegato alle telecamere presenti sui varchi delle strade che salgono a Savogno e Uschione.

R.C.