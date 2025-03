Il tennis piange l’arbitro Morelli . Aveva 58 anni

Il mondo del tennis valtellinese è in lutto per la morte di Massimo Morelli. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa, assai prematura, del cinquantottenne Massimo Morelli (foto), apprezzatissimo giudice arbitro internazionale di tennis, molto conosciuto e stimato nell’ambiente sportivo provinciale, nazionale e internazionale. Milanese, arrivato in provincia di Sondrio qualche anno fa, abitava con la compagna valtellinese a Tresivio da dove si spostava spesso e volentieri in Italia e all’estero per arbitrare in tornei internazionali di un certo spessore.

Massimo Morelli, arbitro esperto, è stato anche il direttore del torneo Avvenire di Milano, una delle kermesse giovanili più importanti al mondo a livello delle categorie Under 14 e Under 16. Cordoglio dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel) e da tutto il mondo del tennis. "Lo Sportingtennis Club di Sondrio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Massimo Morelli – lo ricorda dispiaciuto Maurizio Salomoni, amministratore delegato del circolo tennistico sondriese di via Vanoni e istruttutore del Comitato olimpico nazionale italiano -. Con noi aveva collaborato ai tempi del torneo Itf, dove era il supervisor. Una persona seria, generosa e molto valida, Massimo Morelli lascia un vuoto nel mondo del tennis".

Fulvio D’Eri