Il signor Tafazzi sale sul palco a Como: applausi e risate

Ha scelto un testimonial capace di mettere d’accordo davvero tutti con il sorriso il Collegio Gallio di Como che ieri, per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, ha voluto sul palco il comico Giacomo Poretti, una delle colonne del celebre trio “Aldo, Giovanni e Giacomo“. È bastato il suo nome per riempire l’auditorium dello storico collegio comasco dove ieri, accanto a insegnanti, autorità e genitori hanno trovato posto anche tanti fan. Seduto accanto a padre Giovanni Benaglia, rettore dell’istituto, Giacomo non si è fatto pregare e ha fatto divertire la platea con tanti aneddoti divertenti. Su tutti quello legato alla nascita dal personaggio di “Tafazzi“ divenuto così proverbiale da essere citato insieme all’aggettivo che ne è derivato “tafazzismo“ anche dalla Treccani.

Un legame quello con Como e il suo lago che ha portato il varesino Giacomo a girare a Bellagio l’ultimo film del trio “Il grande giorno“, ambientato nella splendida Villa Melzi di Bellagio. Nel corso del suo intervento, oltre a strappare tanti sorrisi, l’attore si è rivolto ai ragazzi ricordando loro l’importanza della scuola e dello studio, ma spronandoli anche a coltivare i loro sogni e le loro passioni. Quello che ha fatto lui con il teatro, nato per hobby e divenuto una fortunata carriera premiata dal successo.

Roberto Canali