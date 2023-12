Il Sentiero del Viandante. Tutti i segreti da scoprire

BELLANO (Lecco)

Nuovo sito internet per il Sentiero del Viandante, www.ilsentierodelviandante.eu, rivolto ai tanti utenti interessati a percorrere e conoscere questo tragitto, certificato dal Touring club come primo “cammino d’eccellenza“ italiano e voluto dall’Accordo di programma Sentiero del Viandante, siglato da tutti i Comuni, le tre Comunità montane e le due amministrazioni provinciali su cui transita il percorso turistico da Lecco a Morbegno.

"Come previsto il nuovo sito è stato attivato entro il 2023" dice Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, capofila dell’accordo di programma, che aggiunge: "Questo sito sarà un valido strumento a disposizione di tutti gli escursionisti che vorranno visitare il nostro territorio, percorrendo il sentiero. È un’ulteriore azione di valorizzazione e promozione. In questi anni di sinergia è stata distribuita una grande quantità di materiale informativo tra video, cartine, guide turistiche, a cui ora si aggiunge il sito, sempre più adeguato alle esigenze dei visitatori italiani e stranieri".

Il progetto è in divenire: verrà costantemente aggiornato nei testi e soprattutto nel materiale foto e video. La home page sintetizza i contenuti principali e invoglia ad approfondire la navigazione, con testi in italiano e in inglese, pagine dedicate alla storia del cammino, alla descrizione generale dell’itinerario e delle singole tappe, con relativo approfondimento. Per quest’ultimo contenuto è stato utilizzato il criterio da Lecco verso Morbegno. Il sito, inoltre, offre la possibilità di scaricare la cartina escursionistica in Pdf, con profili altimetrici, punti di interesse, distanze e dislivelli dell’intero cammino.

Paola Pioppi