Il Salone del Mobile ritorna in versione green e sostenibile

Un’edizione all’insegna di green e sostenibilità. Dopo quattro anni torna con la 18esima edizione il Salone del Mobile. Da domani i padiglioni della Fiera di via Lunga accoglieranno 75 aziende da Bergamo e pure da fuori regione, cui si aggiungerà un’impresa della Repubblica Ceca. Per due fine settimana, da domani a lunedì e dal 17 al 19 novembre, l’attenzione di operatori e clienti sarà concentrata sull’arredamento, tra novità ed eventi collaterali. Il direttore operativo di Promoberg, Carlo Conte, evidenzia "l’attenzione all’ecosostenibilità degli allestimenti per un evento più green", mentre un’altra novità è rappresentata dalla collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali.

Nei padiglioni sarà presente un’isola con dieci aziende associate, pronte a rispondere alle richieste del consumatore finale che è alla ricerca del mobile italiano di qualità, realizzato dalle mani degli artigiani. Gianpaolo Gritti, presidente della Fondazione Architetti Bergamo, svela insieme ai colleghi Stefano Rota e Marzia Pesenti il programma pensato per celebrare tre professionisti che hanno reso famoso l’italian design in tutto il mondo: Achille Castiglioni, Franco Albini e Vico Magistretti. Al bergamasco Enrico Baleri, vera guest star del Salone, verrà conferito il premio speciale “Bergamo Design Award“. L’area talk della kermesse ospiterà eventi e incontri, un altro spazio sarà dedicato agli appuntamenti con gli show cooking legati agli utilizzi degli elettrodomestici di ultima generazione.