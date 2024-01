Il Sacrificio di Isacco di Michelangelo. Quattro serate per osservarlo da vicino

Quattro serate di approfondimento sul Capolavoro per Lecco, ovvero il Sacrificio di Isacco disegnato nel 1530 da Michelangelo Buonarroti in mostra a Palazzo delle Paure fino al 3 marzo. La prima è in programma lunedì, il 15 gennaio, con don Isacco Pagani, che è docente di Teologia, e il consellor familiare don Cristiano Mauri.

Il 29 gennaio è la volta del ricercatore dell’Università di Bologna Marcello Calogero; il 12 febbraio del medico e scrittore Vittorino Andreoli; il 26 febbraio dell’attore e videomaker Matteo Bonanni. Gli appuntamenti sono sempre alle 21 e nella sala provinciale don Angelo Ticozzi. I relatori, ognuno per la propria parte e le proprie competenze, propongono riflessioni a partire dall’opera in mostra. "Proponendo questa esperienza artistica intendiamo rileggere aspetti fondamentali dell’esperienza umana e della fede, in dialogo con tutti", spiega monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco

e organizzatore della mostra e delle iniziative ad essa collegate.