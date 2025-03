Il report della Camera di commercio di Sondrio. L’industria sale (+0,6%), il commercio no (-1,1%)

In provincia di Sondrio va benino il settore della produzione industriale, contrazione invece per il commercio e sostanziale stabilità nel settore dei servizi. Non male l’artigianato. Questi i risultati congiunturali relativi al 2024 dopo il report della Camera di commercio. A differenza del dato regionale, che risulta in contrazione (- 0,8%), la produzione industriale di Sondrio infatti cresce dello 0,6%, mentre cala dell’1,1% il fatturato del commercio, in controtendenza rispetto al risultato positivo regionale (+ 1,0%). Stabilità del fatturato per il settore dei servizi (0,1%), a fronte di un incremento regionale (+ 3,1%). L’artigianato è invece in linea con il risultato regionale e registra un incremento medio annuo della produzione (+ 0,1%). La produzione industriale in provincia resta positiva nel IV trimestre (+ 0,7% tendenziale), con un incremento maggiore per il fatturato (+ 2,1%) e gli ordini esteri (+ 6,3%). Positiva anche la domanda interna (+ 0,8%), dopo i risultati negativi dei precedenti trimestri. Calo degli ordini interni nel 2024 (-1,0%) a fronte di un incremento degli ordini esteri (+ 0,6%). Sondrio si posiziona tra le provincie in crescita registrando, come detto, una variazione media annua del + 0,6%, superata solo da Milano (+ 1,1%) e Lodi (+ 2,9%). Dopo i risultati negativi del primo semestre, il comparto artigiano conferma un incremento della produzione (1,8%) tendenziale, superiore alla media regionale, così come il fatturato totale, che migliora la performance crescendo del 2,7% nel quarto trimestre. Ancora in sofferenza gli ordini (- 1,4%). Nel contesto artigiano regionale, Sondrio fa segnare un decremento (- 1.1%); Bergamo (-0,6%) e Como (-0,4%) seguono con variazioni meno intense. Il settore del commercio al dettaglio registra una nuova svolta negativa del fatturato a fine anno. Il quadro consuntivo 2024 segna -1,1%. Il comparto dei servizi in Valle mostra un trend in leggero miglioramento, dopo la sensibile contrazione del 2° trimestre, con il fatturato in crescita moderata a fine anno (+ 0,3%). Nel contesto regionale dei servizi tutte le provincie chiudono il 2024 con incrementi del fatturato, tranne Sondrio (-0,1%).