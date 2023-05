Il raduno “Dagli abissi al cielo” In acqua sub molto speciali

Torna "Dagli abissi al cielo", la giornata evento organizzata da Invincible Diving asd in collaborazione con il comune di Cernobbio e l’Aero Club Como per dare modo a tante persone diversamente abili di mettersi alla prova in due sport considerati estremi come le immersioni e il volo. Tutto nel corso di una processione via acqua, terra e cielo alla Madonna del Lago, la statua della Vergine che si trova a sei metri di profondità dinnanzi alla Baia del Pizzo. All’evento che si svolgerà domenica prossima parteciperanno numerose associazioni remiere, nautiche, subacquee, vela, kayak, i Pescatori Alpha del Lago di Como con partecipanti da tutta Italia.

Ad effettuare il sorvolo sarà Paolo Pocobelli, chief instructor presso la Scuola di Volo dell’Aero Club di Verona, ufficiale dell’Esercito in congedo, ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, paraplegico dal 1994. Ad immergersi, dai gommoni messi a disposizione da Aero Club Como asd, capitanati da Giorgio Porta, Maurizio Porro e Gianfranco Leoncini, saranno membri in congedo dei comparti del Ministero della Difesa, provenienti dai reparti speciali, rimasti lesi in operazioni avanzate, a rappresentare l’Associazione Non Dolet di Agrate. A partecipare alla processione anche una barca a vela di Liberi come il Vento 2.0 condotta da Ente Nazionale Sordi, con un team di ragazzi sordi, che, al rientro a Cernobbio, sono nuovamente protagonisti durante il concerto offerto da Musica Maslianico e Corpo Musicale di Rovenna, preposti a tradurre nella lingua dei segni alcuni dei brani in programma. Un’altra imbarcazione ospiterà l’Associazione cinofila salvataggio nautico sezione Monza Brianza, la Guardia Costiera Ausiliaria Lombardia, successivamente impegnati in una dimostrazione con i cani. R.C.