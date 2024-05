Il Preludio giovanile apre Brianza Classica

MISSAGLIA (Lecco)

Brianza Classica, la rassegna di musica cameristica giunta alla sua ventunesima edizione, torna con un doppio appuntamento al Monastero della Misericordia di Missaglia che domenica alle 16.45 ospiterà "Preludio giovanile", l’ensemble di violoncelli Archècelli, composta dai giovani Jacopo Gulidori, Anna Cecilia Benatti, Giulia Ferrari, Giuditta Moiraghi, Davide Mazzucchi, Maya Baynes, Cosimo Pittavino e Marco Maria Radaelli. Seguito alle 17, dal concerto "Ennio Morricone tra mito e magia", una dedica a uno dei musicisti italiani più amati di sempre, la cui arte ha segnato un’epoca intera, con un trio composto dallo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta, accompagnato dalle note del pianoforte di Giorgio Costa e del flauto di Elena Cornacchia, che guiderà l’ascoltatore in un viaggio attraverso le opere più suggestive di Morricone raccontando e commentando preziosi aneddoti della vita del compositore. Verranno eseguiti i famosi brani che hanno "dipinto" gli spaghetti western di Sergio Leone, da “C’era una volta il west” a “Giù la testa”, si attraverseranno le magiche atmosfere di “Mission” e le tinte più moderne di “Nuovo Cinema Paradiso”. Infine, sarà svelato un Morricone che forse non ci si aspetta, l’autore di indimenticabili brani come Here’s to you e Speranze di Libertà.

Brianza Classica, proseguirà domenica 26 maggio a Ornago con un concerto dei Solisti dell’orchestra Benedetto Marcello e Francesco Mammola, dedicato al mandolino. Lunedì 27 maggio un matinée speciale per le scuole è in programma all’Azienda Cascina Rampina di Monticello Brianza. Gli appuntamenti lecchesi saranno preceduti, sabato, dalla serata "A tutto Puccini", che si svolgerà all’Auditorium di Seregno, con I Solisti dell’Accademia Canto Alato. Info www.brianzaclassica.it

Pa.Pi.