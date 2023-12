Il polo espositivo di Lariofiere si trasforma in Parco di Natale

Per la prima volta nella storia Lariofiere, il polo espositivo delle province di Como e Lecco, ha deciso di trasformarsi in un parco di divertimenti ispirato al Natale per dare la possibilità a tanti bambini di divertirsi e vivere una giornata straordinaria senza prendere freddo. Non manca davvero niente nel “Parco di Natale“ che è stato inaugurato il giorno dell’Assunta e rimarrà aperto fino al prossimo 7 gennaio: giostre gratuite, gonfiabili, il labirinto incantato, gli autoscontri e la magia della casetta di Babbo Natale. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a quattro anni di età, mentre per tutti gli altri la tariffa è di 12 euro, con si riducono a 10 euro per le famiglie e i gruppi composti da almeno tre persone. Ogni giorno ci saranno tante attrazioni, spettacoli e divertimento assicurato, ma di sicuro uno dei buoni motivi per venire in visita a Lariofiere è la grande pista di pattinaggio il cui accesso è compreso con il prezzo del biglietto. L’unico costo in più è il noleggio dei pattini che sono a disposizione a tre euro. Al "Parco di Natale" non sono attese solo le famiglie comasche e lecchesi, ma anche quelle delle province vicine, in particolare Monza e Milano. Lariofiere mette a disposizione il suo grande parcheggio gratuito e tutti i confort del polo fieristico. Il parco è aperto oggi dalle 10.30 alle 20, sabato 16 dalle 14.30 alle 20, domenica 17 dalle 10.30 alle 20 e poi a partire da venerdì 22 sarà con orario esteso fino alla vigilia. Ro.Can.