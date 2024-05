Il Piccolo Tibet pronto per i tre giorni in rosa

Livigno si appresta a vivere i suoi tre giorni in rosa. Sarà una gran festa del ciclismo ad accogliere la carovana del Giro d’Italia, con di appassionati attesi nel Piccolo Tibet il prossimo weekend prossimo. Livigno offrirà una scenografia mozzafiato per l’arrivo di tappa più impegnativo e iconico di questa 107° edizione del Giro d’Italia. Un “instant classic“ per un finale di percorso destinato a restare nella memoria collettiva, ben oltre domenica 19 maggio, data della tappa Manerba del Garda-Livigno. Dopo il finale da brivido, un giorno di riposo per poi riprendere di nuovo il via da Livigno martedì 21 con la partenza della tappa numero 16 ad Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica del Piccolo Tibet. Tanti gli eventi.

Si parte sabato 18 maggio con l’apertura del villaggio partner di tappa nella piazza del Comune, con la gara di mountain bike per ragazzi organizzata dallo Sporting Club Livigno e con la proiezione gratuita, al Cinelux, del premiato film “Wonderful Losers“. Per gli amanti dell’aperitivo, appuntamento con “Giro al Cronox – live aperitif“ a partire dalle 16 e fino alle 19: un format con musica dal vivo che si ripeterà anche domenica e lunedì. Nella giornata del 19 ci saranno la Fanfara dei Bersaglieri, l’esibizione del Gruppo Folk Livigno e l’apertura dell’Open Village Giro d’Italia con animazione dedicata e giochi per adulti e bambini. All’Alpino Lodge Bivio, dalle 17, è previsto l’aperitivo “Giro Sciat Festival“.

In serata in paese lo spettacolo del Carovana Party. Poi toccherà alla musica di Ernesto De Simone dj set e allo speciale allestimento Food & Beverage a chiudere l’evento, accompagnando chi ha ancora voglia di festeggiare fino alle porte del Bivio Club, dove dalle 23 è in programma la Bivio Night Night con Paolo Noise e Ricky Le Roy.

Fulvio D’Eri