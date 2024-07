Il piccolo Tibet è il più amato dagli italiani

A Livigno la cura del cliente è un’arte. La località valtellinese si conferma la stazione sciistica più amata dagli italiani per il miglior customer care: un titolo che arriva dalla terza edizione della ricerca Italy’s Best Customer Service 2024/2025.

Il servizio clienti è di grande rilevanza nel turismo italiano, rappresentai infatti il punto di contatto diretto tra un’azienda e i propri clienti e uno strumento per costruire e confermare la fedeltà dei consumatori, così come migliorare la reputazione aziendale. E Livigno, da sempre, coccola i suoi clienti per fidelizzarli.

L’indagine indipendente condotta da Statista, fornitore leader di dati di mercato e di consumo, ha coinvolto oltre 15mila italiani per valutare diversi aspetti del servizio clienti di numerose aziende. L’elaborazione dei risultati di questa ricerca ha quindi portato ad assegnare 473 premi alle aziende, fornitori e istituzioni che offrono il miglior servizio clienti in Italia. Il Piccolo Tibet d’Italia e d’Europa, una delle destinazioni montane più apprezzate da italiani e turisti di tutto il mondo che tra due anni sarà la casa delle gare di freestyle e snowboard delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha ottenuto il primo posto tra le "Stazioni sciistiche" – parte della macrocategoria "Tempo libero, Cultura e Formazione" – con un punteggio di 9,02: una grande soddisfazione per la località valtellinese che offre ai propri ospiti il miglior servizio clienti ed è tra le sole 20 aziende che hanno ottenuto un punteggio superiore a 9.