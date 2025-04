Il pastry chef alla conquista dell’America

Su bakenis_, suo account instagram, ha scritto (in inglese): "Sognavo New York e ora sto vivendo il sogno". L’italian pastry chef Denis Dell’Andrino, classe 1996, originario di Sondrio e cresciuto in Valtellina, grazie alla passione per la pasticceria sta conquistando la Grande Mela a colpi di dolcezze. La sua storia è stata di recente raccontata su youthlab.it. Tutto prende avvio a Miami, dove Denis ha frequentato la scuola dal quarto anno delle superiori e si è innamorato dell’America, ma bisogna dare il giusto omaggio alla genetica. "Provengo da una famiglia in cui la cucina ha sempre avuto un ruolo centrale. Mia madre è cuoca e mia nonna preparava tutto a mano. La mia passione per la pasticceria è nata da bambino e, crescendo, ho capito che volevo trasformarla in lavoro". Preferibilmente a stelle strisce, però. "Nel 2022 ho avuto la fortuna di vincere la lotteria della Green Card e da lì è iniziato il mio percorso verso New York".

A Denis l’intraprendenza non manca e il giorno dopo essersi sistemato, aveva già tre offerte di lavoro. Primo impiego in una pasticceria italiana a Manhattan, dopo di che per il preparatissimo sondriese – "ho avuto la fortuna di lavorare per sei mesi con Ernst Knam, che considero il mio mentore" – è stato il decollo. "Oggi gestiamo sette negozi, con altre aperture in programma", racconta Denis che può vantare palati vip: "Ho avuto l’opportunità di realizzare torte per Tiffany & Co., la nazionale italiana di calcio e celebrità come Sarah Jessica Parker". Ai coetanei dà una ricetta: "Essere determinati e credere nei propri sogni. Solo così si possono raggiungere grandi traguardi".

Sara Baldini