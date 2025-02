Il parcheggio che cambia. Cantieri a Prato Bazzi grazie a 445mila euro

Al via i lavori per la valorizzazione e il recupero del parcheggio di Prato Bazzi (vicino l’ospedale). Il progetto prevede la riqualificazione completa dell’area estesa su una superficie di circa 2.900 metri quadrati, con una ridistribuzione dei parcheggi e con un incremento significativo degli spazi a verde. I lavori incominceranno lunedì 24 febbraio.

L’opera, dell’importo complessivo di 445.000 euro, prevede particolare attenzione al rapporto tra gli spazi verdi e la zona riservata a parcheggio, cercando di mantenere la connotazione dell’area come parcheggio principale per i servizi del centro storico e delle sue attività. Si è voluto integrare delle aiuole verdi con delle dimensioni tali da garantire l’integrità e la salute delle nuove piante in sostituzione di quelle esistenti, che presentavano scadenti e talora pessime condizioni vegetative e fitosanitarie. Nella zona centrale del lavatoio è stato pensato un nuovo ampio spazio filtro verde che metta in comunicazione il fiume Mera con il vecchio manufatto, creando un piccolo ulteriore polmone verde centrale all’area di intervento. I posti auto sono stati ridistribuiti e rimodulati (60 stalli di cui 4 destinati a disabili). Il cambio di pavimentazione dovrebbe in quest’ottica valorizzare ancora di più l’aspetto naturale e verde degli spazi, infatti si prevede di utilizzare prevalentemente una pavimentazione in pietra, garantendo così una continuità con il centro storico. I lavori della durata prevista da cronoprogramma di 180 giorni dovrebbero terminare per la stagione estiva. Al fine di permettere le operazioni di taglio piante e di rimozione dell’attuale pavimentazione è prevista una chiusura totale del posteggio da lunedì 24 a sabato 1 marzo (compreso), dopo di che i lavori verranno suddivisi in lotti. Per tutta la durata del cantiere i possessori di abbonamento per quell’area, potranno parcheggiare in qualsiasi altro park cittadino.

Fulvio D’Eri