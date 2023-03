Il Nameless Festival Da Sanremo alla Poncia è Salmo il super-ospite

di Daniele De Salvo

Sul palco del Nameless Festival si esibirà anche Salmo. Il rapper, che è stato tra i superospiti della serata conclusiva dell’ultimo Festival di Sanremo, parteciperà al più grande festival italiano della elettric e pop music in programma dal 2 al 4 giugno ad Annone Brianza.

Farà parte della line up pure Ernia. Gli altri artisti che hanno già confermato la loro partecipazione al Nameless sono headliners Hardwell, Paul Kalkbrenner e Skrillex. E poi ci saranno gli 070 Shake, Automhate, Beatrice Quinta, Benny Benassi, Biscits, Capozzi, Chris Lake, Dom Dolla, Edmmaro, Ernia, Geolier, Giorgia Angiuli, Gladde Paling, Gordo, Hu, Hugel, Icy Subzero, Il Pagante, Kayzo,ì Kid Yugi, La Sad, Luca Agnelli, Malaa, Mara Sattei, Marauda, Mau P, Merk & Kremont, Mora, Myss Keta, Neima Ezza, Ofenbach, Oliver Heldens, Olly, Rovere, Sonny Fodera, Tokischa, Vieze Asbak e Villabanks.

L’edizione 2023 del Nameless Festival è la numero 10.

Tutto è cominciato nel 2010 a Lecco, con quattromila spettatori. Poi la manifestazione è cresciuta per numero di partecipanti e artisti e si è spostata in Valsassina; nel 2022 dalla Valsassina è approdata in Brianza, sulle sponde del lago di Annone, nella nuova location della Poncia, tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

L’anno scorso al Nameless Music Festival hanno partecipato centomila spettatori arrivati veramente da tutto il mondo.

Sui tre palcoscenici si sono esibiti 110 artisti internazionali.

Oltre ad un affare per gli organizzatori, il Festival è stato un affare anche per tutto il territorio, con un indotto stimato in 8 milioni di euro, un migliaio di persone al lavoro tra tecnici, addetti alla sicurezza e all’accoglienza e altre figure ancora e alberghi, B&B, campeggi e case vacanze sold out già da mesi prima dell’evento.

I promotori del Nameless puntano a farlo diventare ancora più grande. Hanno fondato pure un’etichetta discografica, lanciata all’Amsterdam Dance Event.

Oltre che il Nameless di Annone Brianza, ad aprile è in programma anche il Snowland Music Festival, la versione di Livigno del Nameless.

"Il Festival, ormai diventato un punto di riferimento nell’offrire musica elettronica e non solo a livello internazionale, si avvicina alla sua decima edizione – assicura Alberto Fumagalli, ceo e patron del Nameless –. Si prospetta irripetibile e pronto a regalare a un pubblico proveniente da tutto il mondo buona musica e momenti unici".