Il Museo del Cavallo Giocattolo compie 23 anni

GRANDATE (Como)

Festeggia il suo 23° compleanno il Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate. Oggi fanno parte della raccolta oltre 670 cavalli provenienti da tutti i Paesi e appartenenti a tutte le epoche. Nel corso del week-end sono in programma una serie di iniziative rivolte a tutti i bambini e ai loro genitori, si comincia sabato alle 15 con un concerto dei giovani allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, nel corso del pomeriggio in via Tornese è in programma anche un laboratorio creativo per realizzare il proprio cavallo giocattolo. Alle 17 lo spettacolo di burattini, scritto e diretto da Ivano Rota, "Libera - La cavallina a dondolo". Domenica dalle 10.30 alle 18.30 ogni bambino potrà fare un giro sulla sella di un vero cavallo e sentirsi come un fantino. Un’occasione unica per far prendere confidenza ai più piccoli con il mondo dei cavalli e per far qualche simpatico esercizio sul cavallo con i più grandicelli.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la scuderia Al Roccolino di Fecchio. Alle 10 l’appuntamento è con il laboratorio creativo "Barda cavallo" per insegnare ai più piccoli cosa sono la sella, la briglia, le staffe e tutto ciò che serve per "vestire" un cavallo. Alle 17 il gran finale con lo spettacolo "Opera Kids Magico Flauto" in collaborazione con il Teatro Sociale di Como. L’ingresso al museo è gratuito, ma per partecipare agli eventi è consigliato iscriversi attraverso il sito. Ro.Can.