Il mondo della scuola piange la professoressa. Maria Rosa Frepoli. Oggi l’ultimo saluto

Una docente stimata e molto amata dagli studenti. Il mondo della scuola ricorda Maria Rosa Frepoli, vedova Bedognè, 83 anni. La professoressa ha insegnato lettere diversi anni all’Istituto per geometri Maurizio Quadrio di Sondrio. La piangono il figlio Cesare e le nipoti Maria e Gisella. La benedizione sarà oggi alle 9, nella sala del commiato della casa funeraria Sof, in via Gianoli 9, nel capoluogo. Seguirà la cremazione.