Il “modello Chiavenna“ sta funzionando, arriva una dottoressa

Il "modello sanitario" della Valchiavenna prosegue il suo percorso dimostrando di essere virtuoso. Il cosiddetto modello valchiavennasco dei medici di medicina generale (il medico di famiglia) funziona e nel giro di poco tempo è stato in grado di fornire alla comunità un nuovo professionista.

Entrerà in servizio, infatti, nei prossimi giorni un nuovo medico, la dottoressa Nury Pelaez Perez che andrà così a rimpinguare i medici presenti sul territorio fornendo un servizio essenziale alla comunità della Valle del Mera. "La dottoressa Pelaez Perez entra a far parte del gruppo di medici con sede a Chiavenna ma a servizio di tutti i cittadini della Valchiavenna – dice Roberto Scaramellini, presidente dell’assemblea dei sindaci della Valchiavenna -. Sarà operativa, come sede principale, presso l’ambulatorio comunale di Verceia per tre giorni la settimana, mentre per i restanti due opererà nella sede posta dentro l’ospedale di Chiavenna. Siamo contenti di questo risultato che premia il progetto ed il lavoro che stiamo portando avanti".

In tutta Italia la carenza di medici rappresenta un’emergenza ed anche il territorio valtellinese e valchiavennasco non è esente da queste dinamiche. "Qui però abbiamo scelto di sperimentare un modello diverso che raccoglie l’attenzione di progetto pilota a livello nazionale. In questo modo non lasciamo solo nessun cittadino che può sempre trovare un riferimento ed una risposta alle sue esigenze sanitarie, anche in assenza di un medico di base ufficialmente assegnato. È l’obiettivo che ci eravamo dati e questo nuovo ingresso ci aiuta a coprire le diverse aree della valle". Soddisfatto anche il presidente della Cm della Valchiavenna, Davide Trussoni.

"In questi anni la madre di tutte le battaglie, insieme ai sindaci, è sempre stata quella dei servizi sanitari. Abbiamo superato la logica del singolo Comune ragionando insieme come Valchiavenna. E questo passaggio ci sta premiando, pur in una situazione nazionale dove la carenza di medici è una piaga fortissima. Insieme stiamo raccogliendo risultati importanti per dare servizi e garanzie alla nostra gente".Fulvio D’Eri