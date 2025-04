Il messaggio di inclusione arriva via radio

Il blu è il colore scelto dal 2007, quando l’assemblea delle Nazioni Unite l’ha istituita: si celebra oggi la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Una celebrazione che quest’anno in provincia si farà addirittura in tre. Stamane dalle 9 alle 16 la sezione di Sondrio dell’Associazione radioamatori italiani, la cooperativa sociale Grandangolo e l’associazione Anfass di Sondrio presentano “II2AUT - Un segnale per l’autismo“. Grazie all’installazione di una stazione amatoriale al centro socioeducativo I Prati, a Regoledo di Cosio Valtellino, in via Lombardia 14, sarà trasmesso un messaggio sociale di inclusione in tutto il mondo. L’evento è aperto a tutti (info www.ii2aut.it). Domani alle 21 al Cinema Excelsior di Sondrio sarà invece proiettato “The special need. Il viaggio di Enea alla ricerca dell’Amore“, film che tratta il delicato tema delle relazioni affettive e sessuali delle persone disabili. Infine all’auditorium Sant’Antonio di Morbegno sabato è in programma un convegno sull’autismo in collaborazione con Asst, cui seguirà la proiezione di “The special. Fuori dal comune“ focalizzato sull’autismo in età adulta.

Sara Baldini