Il mandolino di Avital da applaudire al teatro Fraschini

Prosegue il ciclo di concerti con I Solisti di Pavia. Giovedì, alle 21, al teatro Fraschini terzo appuntamento con il solista del mandolino Avi Avital, primo violino concertatore Daniele Giorgi. Artista israeliano innovativo e primo solista di mandolino che sia stato nominato per un Grammy Award per la musica classica, Avital ha iniziato lo studio del mandolino a 8 anni. È stato paragonato ad Andres Segovia per l’abilità con lo strumento e a Jascha Heifitz per il proprio incredibile virtuosismo.