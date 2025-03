Il Lungolago che cambia. Un quarto delle opere pronte. Si avanza ma con “giudizio“

LECCO Ritocchi, senza cambiarne i connotati, ma che, un intervento alla volta, stanno ringiovanendo il profilo di Lecco. Sono entrati nel vivo i lavori per la terza fase del progetto di riqualificazione del lungolago più iconico e storico del mondo, quello di Lecco appunto. Le fasi saranno in tutto otto: un pezzo alla volta, perché si tratta di un’operazione troppo lunga e complessa, che altrimenti metterebbe in crisi chi a Lecco abita, lavora e ci passa. Nel contempo si avviano a conclusioni le precedenti 2 fasi, con un tratto di lungolago già completamente riqualificato. Proprio per limitare al massimo i disagi, dal Comune hanno deciso di ripristinare il doppio senso di marcia su via Pietro Nava, con l’incrocio di piazza Mario Cermenati regolato con un impianto semaforico. La modifica è entrata in vigore ieri. Resta invece vietata la svolta a sinistra da lungolario Cesare Battisti su via Nava, provenendo da nord, all’incrocio con piazza Cermenati: ciò per dare maggiore fluidità al traffico di transito sul lungolago e, soprattutto, considerato che la futura realizzazione della ciclabile andrà, di fatto, a occupare parte dell’attuale corsia. "Si torna a via Nava a doppio senso di percorrenza senza, però, la svolta a sinistra dal lungolago su piazza Mario Cermenati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Maria Sacchi -. Si manterrà, così, la scorrevolezza di traffico sul lungolago che abbiamo avuto per tutti questi mesi. Allo stesso tempo ripristiniamo la situazione antecedente alla prima fase di cantiere, dando sollievo ai residenti, in particolare dal transito di mezzi pesanti, e dando maggiore sicurezza ai pedoni che vogliono raggiungere sia piazza Cermenati, sia il lungolago cittadino". Piazza Cermenati è la piazza del lungolago, il salotto di Lecco insieme a piazza XX Settembre. Alla fine dei lavori, il lungolago sarà più largo di quasi 3 metri, a discapito della strada e dei parcheggi, con un itinerario ciclabile oltre che di nuovi spazi verdi e attrezzati. Gli attraversamenti pedonali saranno rialzati e non ci saranno barriere architettoniche. Sarà anche dotato di impianti per eventi e manifestazioni pubbliche. Attualmente è stato realizzato il 25% di quanto previsto. Sono stati stanziati 10 milioni, più di 7 con i fondi Pnrr. Daniele De Salvo