Il lido di Novate Mezzola alla ricerca di un gestore

Il Lido di Novate Mezzola cerca un nuovo gestore per tornare a splendere e a ritornare ad essere un punto di riferimento per gli amanti dell’estate al lago. È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’affidamento in concessione del complesso valchiavennas co finalizzato alla gestione, valorizzazione e riqualificazione di questa importante area di interesse turistico e ambientale. Molti residenti, valtellinesi, e non solo, hanno trascorso in quest’area, di proprietà comunale, alcune domeniche o alcuni giorni delle loro estati. I termini della concessione, della durata di 19 anni non rinnovabili, prevedono un canone annuale a base d’asta della somma di 35.000 euro (oltre Iva), con offerte al rialzo con rilancio minimo di 1000 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto entro le 12 del 28 febbraio 2025. Il potenziale gestore dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo che potrà essere effettuato fino al 13 febbraio 2025. Info: https://www.comune.novatemezzola.so.it/.../mostra_news. F.D’E.