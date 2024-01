Il Lariosauro rivive sul palco dello Spazio Gloria

Riprende vita il Lariosauro, il leggendario rettile acquatico vissuto 230 milioni di anni fa nelle acque del lago di Como. Questa mattina a Como, al Teatro Spazio Gloria, torna Dinosaur Live Tour, l’unico spettacolo sui dinosauri in versione teatrale. C’è la possibilità per tutti i bambini di toccare e vedere da vicino i giganti del passato. La storia vede protagonisti alcuni esploratori alla scoperta del mistero della Tavola del Tempo. Prevendite disponibili su www.wowticket.it. Per informazioni: 351.7408187.