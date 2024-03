Il Lake Como Walking Festival celebra Stoppani e Plinio

Il Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative, è giunto alla terza edizione. Il tema prescelto, "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", vuole celebrare due grandi figli del Lario: Antonio Stoppani, geologo e autore de "Il Bel Paese" (1876), volume divulgativo sulle scienze naturali e le bellezze paesaggistiche, in occasione del bicentenario della nascita, e Plinio Il Vecchio, nell’anno in cui celebra il Bimillenario della nascita. Il festival è ideato da Sentiero dei Sogni Aps e coordinato dalla Fondazione Alessandro Volta con le istituzioni locali, e nasce come stagione del Parco delle scienze umane "Da Plinio a Volta", per scoprire, valorizzare e mettere in rete i percorsi dell’ispirazione tra Como, Lecco e l’Alto Lago. Così, in ogni Comune vengono coinvolte le associazioni locali, con l’obiettivo di unire e moltiplicare le competenze. Quest’anno si apre domenica 10 marzo con una battellata letteraria che simbolicamente unisce i due rami del Lario e due luoghi, gli orridi di Bellano e di Nesso, in cui l’incontro tra l’acqua, la pietra e l’uomo ha reso il paesaggio eccezionalmente spettacolare e denso di storie. Le passeggiate sono gratuite con iscrizioni obbligatorie online in prossimità di ciascun evento.