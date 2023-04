Il grande traguardo Alpini in festa per i primi cento anni "Città con i tricolori"

È tutto pronto a Sondrio per la giornata conclusiva delle celebrazioni del centenario della sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) valtellinese. La sfilata per le vie cittadine del capoluogo, già addobbate a festa con le bandierine tricolori, e il rancio, momento imprescindibile e conviviale previsto per stasera all’oratorio Sacro Cuore di via Aldo Moro, concluderanno degnamente i festeggiamenti per lo spegnimento delle prime 100 candeline della sezione valtellinese delle penne nere presieduta da Gianfranco Giambelli. Aperta anche oggi per l’ultimo giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a Palazzo Pretorio la mostra “Centenario della Valtellinese“. Per le celebrazioni, soprattutto per la sfilata, è previsto l’arrivo di alcune migliaia di alpini e di familiari che coloreranno e animeranno le vie cittadine del sonnacchioso capoluogo di provincia per festeggiare degnamente i 100 anni della sezione ANA della provincia di Sondrio. Le celebrazioni, nella data odierna, cominceranno alle 9 con l’ammassamento, l’alzabandiera e le allocuzioni che faranno da preludio alla sfilata vera e propria con partenza e arrivo nella centralissima piazza Garibaldi. Il corteo si snoderà poi lungo via Lungo Mallero Cadorna, via Trento, piazzale Valgoi e, dopo una breve sosta per la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti, proseguirà verso piazzale Bertacchi, via Trieste, via Colombaro, via Piazzi, Piazza Campello, Corso Italia per poi concludersi"

Domani (oggi persi in piazza Garibaldi.chi legge ndr) ci attendiamo oltre 2000 persone, tra alpini, familiari e simpatizzanti per una sfilata che è sempre una gran festa – dice il presidente della sezione ANA Valtellinese, Gianfranco Giambelli -. E oggi ci attendiamo anche la visita del presidente nazionale dell’ANA Sebastiano Favero. Inoltre per le vie di Sondrio sfilerà il labaro degli Alpini. Con questa tre giorni vogliamo festeggiare degnamente i 100 anni della sezione dell’Associazione Nazionale Alpini della Valtellina. A dire il vero il traguardo dei 100 anni di vita l’avremmo dovuto festeggiare l’anno scorso (la sezione valtellinese è nata infatti nel 1922), ma la contemporaneità con le elezioni politiche (lo scorso 25 settembre) ci ha fatto propendere per rinviare a quest’anno le celebrazioni ufficiali". Fulvio D’Eri