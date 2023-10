Il grande cuore di zio Bergomi corre in aiuto della Croce Rossa

UGGIATE TREVANO (Como)

Lo “zio“ più famoso d’Italia, Bebbe Bergomi colonna dell’Inter e degli Azzurri, domani ha deciso di mettere in mostra le magliette e i memorabilia di una vita da campione, dentro e fuori dal campo, per una buona causa. Le sue maglie e i suoi trofei serviranno a raccogliere contributi per la Croce Rossa di Uggiate Trevano, impegnata nell’acquisto di un pulmino che servirà al trasporto di persone affette da disabilità. Quando i volontari hanno chiesto aiuto a Bebbe Bergomi la risposta è stata immediata e così è nata l’idea di una mostra, "Un 2 da record" che si potrà visitare da domani al prossimo 29 ottobre nella sede di via Croce Rossa 1.

Oltre alle coppe e i cimeli ci saranno anche tante divise e magliette, alcune indossate in occasioni speciali come il derby o la finale del mondiali del 1982. Sarà lo stesso Bergomi a raccontarle e raccontarsi, nel corso di un incontro che seguirà l’inaugurazione della mostra in programma domani alle 11. "L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è a offerta libera – spiegano dal comitato locale della Cri –. I contributi donati serviranno all’acquisto del pulmino per il trasporto delle persone con disabilità". La mostra si potrà visitare nei giorni successivi dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22 e durante il week-end dalle 10 alle 22. L’evento è organizzato con la Gs "I Bindun", gli Alpini Prealpi Ovest e il Gruppo San Maffeo di Rodero. R.C.