Il futuro della piscina in Consiglio: "Quando il bando per la gestione?"

A quando il bando per la gestione della piscina comunale? Il gruppo consiliare di minoranza del Partito democratico chiede lumi, in tal senso, al sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e al presidente del Consiglio comunale e lo fa con una interpellanza con risposta scritta, con primo firmatario Michele Bernardi. L’attuale gestione della piscina scadrà a giugno. E poi? Che succederà? Questo vogliono sapere i sondriesi.

"In Consiglio comunale a Sondrio, nell’ultimo anno, il gruppo consigliare del Pd ha proposto due interrogazioni a tema "piscina" (a marzo e novembre 2024, ndr.). In entrambe le interrogazioni è stata fatta la ricostruzione della storia della gestione dell’impianto sportivo che, da quando si è insediata la prima amministrazione Scaramellini, prosegue la sua gestione con rinnovi annuali – dicono i consiglieri di minoranza del Pd -. Sicuramente parte di questi rinnovi vanno imputati alle problematiche della pandemia. A marzo 2024 abbiamo sollecitato che venisse fatto un bando per la gestione".

"In quell’occasione ci è stato risposto che c’erano due ipotesi al vaglio: un bando di gestione o un project financing con ristrutturazione della piscina – dice il consigliere Bernardi -. A novembre 2024 abbiamo sollecitato una risposta, ma ad oggi la piscina prosegue nel suo stato di incertezza che penalizza tutti: i cittadini che non possono avere informazioni sulle attività oltre il 30 giugno, non possono più sottoscrivere abbonamenti e sono costretti ad acquistare biglietti singoli (più costosi)".

E ancora: "Vengono penalizzati il personale, le cui garanzie lavorative terminano il 30 giugno, gli eventuali gestori che volessero presentarsi, che non conoscono preventivamente i termini per la futura gestione e non sono quindi in grado di valutare con corretto preavviso gli impegni che comporterebbe partecipare al bando di gestione".

Lo stabile avrebbe bisogno di manutenzioni e "si presenta in uno stato semi-fatiscente. Di questo potremmo parlarne per giorni, basti notare le grate esterne sfondate da un furgone il 18 gennaio 2022 che sono "temporaneamente" transennate da 3 anni, le luci esterne recentemente vandalizzate e riparate con nastro adesivo arancione. All’interno ci sono spogliatoi, armadietti e panche vetuste e, dulcis in fundo: la vasca idromassaggio chiusa dal 2020".