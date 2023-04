"Il flop del Golf ? È stato mollato dalle banche e poi dagli sponsor"

Quale futuro per il Valtellina Golf Club di Caiolo e per il movimento golfistico valtellinese? Terminata la pausa invernale, a marzo è ripartita l’attività sul campo da gioco a 18 buche posto alle porte di Sondrio. Un’attività zeppa di fosche nubi che si profilano all’orizzonte, poiché la Global Golf Company, società alla quale è stato dato in gestione il campo, ha già annunciato di abbandonare a fine anno. "I fautori dell’affidamento gestionale, con prospettiva turistica globale del territorio in previsione delle Olimpiadi 2026, sono i consulenti, definiti strategici, del marketing turistico del Comune di Sondrio – dice Silvano Marini in una missiva -. A quanto pare le ottimistiche aspettative si sono infrante: costi certi e ricavi incerti non hanno retto alla prova del tempo". Marini fa un excursus storico, spiegando che il Valtellina Golf Club è nato, al contrario di quello di Bormio nato in chiave turistica, come ritrovo ricreativo ed esclusivo. A Caiolo non si è mai pensato ad una natura di promozione turistica del club, come avviene in tutto il mondo.

"Il club golfistico ha volato alto per alcuni anni solo perché supportato dalla passionale dedizione per il Golf di alcuni occupanti dei piani alti delle banche locali. Poi ha perso quota per ragioni ben diverse dal Covid…". Ma cosa è andato storto? "Due sono i verosimili motivi. In primis, il Deus ex machina della Banca main-sponsor per varie ragioni non ha più presenziato causando, in parallelo, il dileguarsi dei reverenziali soci “giocatori“ del Club. Il secondo motivo del declino è che tanti piccoli imprenditori valtellinesi, iscritti per reverenzavincolo verso la Banca, non hanno più rinnovato le quote associative di 1.5002.000 euro annui non appena la Banca è stata esautorata per causa di forza maggiore. Lo stesso discorso vale per gli sponsor".