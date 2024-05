Il Festival di Nuovo Circo al via. Tanto divertimento a costo zero

Un palinsesto ancora più entusiasmante e ricco rispetto alla scorsa edizione che contò oltre 6mila presenze: torna Strabilio, il Festival di Nuovo Circo, con oltre 20 appuntamenti dal 20 giugno al 4 agosto. "Con la terza edizione porteremo in Valle Sabbia e basso Garda il grande circo contemporaneo europeo – afferma Davide Vedovelli, direttore artistico del festival -. Strabilio vedrà in scena artisti nazionali e internazionali di altissimo livello, in appuntamenti per la maggior parte gratuiti, grazie all’impegno delle amministrazioni locali, di Comunità montana, di Fondazione Comunità Bresciana e Fondazione ASM, unito alla sinergia di partner privati che rendono Strabilio il festival di tutti e per tutti".

Il 20 giugno alle 21.15 si inizia a Gavardo con POI, Spettacolo di circo contemporaneo di Cia D’es Tro, dalla Spagna. Il 16 luglioa Padenghe sul Garda ci sarà invece CurtainCall, spettacolo di circo contemporaneo, acrobatica aerea e teatro in movimento di Circus unARTiq dalla Germania. A chiudere questa terza edizione, il 4 agosto alle 18,30, Sabbio Chiese ospiterà lo show Mentir lo Mìnimo, spettacolo di circo contemporaneo di Cia Alta Gama dalla Spagna. Tutti gli altri spettacoli, non da meno per fascino e magia, toccheranno i comuni di Villanova sul Clisi, Agnosine, San Felice del Benaco, Casto, Anfo, Pertica Alta e Vestone. Il programma completo è sul sito strabiliofestival.it.Federica Pacella