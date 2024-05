Il Festival. A tutta birra col food truck

Alla Schiranna si spilla: prende il via questa sera, giovedì 23 maggio, l’edizione numero sette del Varese Beer Festival, il maggiore evento dedicato alla birra artigianale nella provincia dei sette laghi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra Paneliquido e la Cooperativa Mondovisione con il supporto del blog Malto Gradimento, proseguirà fino a domenica 26. Sono 16 i birrifici partecipanti, in arrivo da tutt’Italia tra realtà locali e marchi tra i più quotati della penisola.

Quest’anno ci saranno Railroad (Seregno, MI), Vetra (Milano), The Wall (Venegono Inferiore, VA), Beer In (Trivero, BI), Birra 100venti (Borgomanero, NO), Ritual Lab (Formello, RM), Brewfist (Codogno, LO), Turaco (Busto Arsizio, VA), Canediguerra (Alessandria), Lambrate (Milano), Liquida (Ostellato, FE), Porta Bruciata (Brescia), War, 50&50 (Varese), Amerino (Amelia, TR) e OV - Orso Verde (Busto Arsizio, VA). Alle spine sarà presente personale specializzato per spiegare e raccontare le birre proposte per mettere il cliente nella condizione di scegliere al meglio, secondo i propri gusti. Sarà possibile selezionare la modalità di degustazione, così da poter sorseggiare più birre, ma in piccole quantità. Al costo di 10 euro si può acquistare il bicchiere in policarbonato e 4 gettoni. Chi possiede già il bicchiere delle scorse edizioni può riutilizzarlo: sarà sufficiente comprare i gettoni alle casse. Il Varese Beer Festival si svolge nell’area feste di via Vigevano alla Schiranna fino a sabato 25 maggio dalle 18 all’una e domenica 26 dalle 12 alle 22. Per quanto riguarda il cibo sono stati selezionati cinque food truck che saranno presenti con una proposta varia per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. L’evento si svolge anche in caso di maltempo grazie agli ampi spazi coperti per un totale di oltre 500 posti a sedere.

Lorenzo Crespi