Il dottore solo con un clic: "Ragazzi aiutate gli anziani"

CIVIDATE AL PIANO (Bergamo)

Un clic per aiutare gli anziani. È un vero e proprio appello, quello lanciato dal sindaco di Cividate al Piano, Gianni Forlani, ai giovani del paese affinchè aiutino le persone anziane nella scelta del medico di base. Dall’inizio di questo mese la comunità passerà finalmente da uno a tre dottori, un miglioramento decisamente importante per il centro della pianura orientale della Bergamasca. Il problema è che bisogna aggiudicarsi il medico di base seguendo le procedure dettate da Ats ossia, prima di tutto, online accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico. Un altro problema sollevato dal sindaco è che la scelta online potrà essere effettuata a partire dalla mezzanotte di oggi e del 13 novembre, un orario non certo comodo per le persone anziane. A fronte di questo, la preoccupazione del primo cittadino è che si aggiudicheranno i mille posti disponibili a medico solo i più veloci alla tastiera del computer e, quindi, non gli anziani del paese, che sono anche quelli con maggiore necessità di vedersi assegnato un medico di base. Da qui il messaggio sulla sua pagina Facebook del sindaco. "Vorrei invitare le persone più giovani che usano i social -scrive Forlani -ad aiutare i loro anziani che non hanno ancora un loro medico. Lo facciano entrando nel fascicolo sanitario dei loro parenti o amici per aiutarli a scegliere questi due nuovi medici, che, ricordo, potranno avere solo mille pazienti ciascuno nel primo periodo della loro attività". Esaurito questo numero, non si potrà fare più nulla e non servirà rivolgersi alle farmacie del territorio, altra modalità prevista per la scelta del medico che è sicuramente quella preferita dalle persone anziane. Il primo cittadino esprime anche qualche perplessità riguarda al regolamento stabilito da Ats Bergamo. "Non capisco - spiega - l’apertura a mezzanotte della possibilità di scegliere il medico. Ma queste sono le regole di Ats e noi non ci possiamo fare nulla. Per favore, pertanto, aiutiamo gli anziani a evitare che alle 8,30, quando apre la farmacia che potrà aiutarli a scegliere, i posti siano già terminati e lo stesso personale della farmacia non potrà fare nulla".