Il delta del Po raccontato dagli scatti di tre fotografi

Tre fotografi alla foce del Po. Si inaugura sabato 14, a Busto Garolfo, la mostra “Sguardi sul delta“: Beppe Borghi, Claudio Moretto e Stefania Cocco presentano la loro visione del delta del Po. Organizzata dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets, l’ente mutualistico dell’istituto bancario, la mostra propone 30 scatti - 10 opere per ogni autore - realizzati tra Comacchio e Chioggia. "Nel dicembre scorso siamo stati insieme sul delta del Po per un viaggio fotografico – racconta Beppe Borghi –. Nella collettiva mostriamo come uno stesso luogo possa essere raccontato in modo differente".