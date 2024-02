Il corpo e le cose: una relazione francese a ritmo di danza

La danza contemporanea protagonista al Teatro Grande di Brescia. Lunedì 19 febbraio, alle 20, si esibirà, in anteprima nazionale, la giovane coreografa e danzatrice Stefania Tansini (nella foto), vincitrice del premio Ubu 2022 nella categoria “miglior performer under 35“. In Sala Palcoscenico Borsoni, Tansini presenterà il lavoro L’ombelico dei limbi, progetto che approfondisce la relazione con il corpo e la relazione tra le cose, a partire dalla vita e dai testi dello scrittore francese Antonin Artaud.