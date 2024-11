Il coro La Bajona festeggia il mezzo secolo

Il coro La Bajona di Bormio si prepara a festeggiare i suoi primi 50 anni allestendo la decima edizione della rassegna corale “Cantémes“. Sabato la kermesse sentirà cantare anche il coro Di Nota in Nota di Berbenno e Le Voci della Rocca di Breno, in Val Camonica. L’appuntamento è alle 21 nella bellissima cornice della chiesa parrocchiale Collegiata Santissimi Gervasio e Protasio. Intanto sono già cominciate le celebrazioni per il 50esimo anno di fondazione del coro della Magnifica Terra nato nel 1975. Parole di elogio sono arrivate su pergamena dal sindaco Silvia Cavazzi e dall’assessore alla Cultura, Paola Romerio Bonazzi.