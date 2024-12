Il compleanno della mamma con il triste addio al figlio morto

Niente festa di compleanno con figli, nipoti e pronipoti pensavano da mesi, ma un funerale. Oggi alle 14, sebbene normalmente non si celebrino funerali di domenica, nella parrocchiale di Mello si terranno le esequie di Ernesto "Ester" Della Mina, il fondatore della DME Scavi di Traona che ha perso la vita lo scorso 17 dicembre nel ribaltamento dell’escavatore che stava manovrando in riva all’Adda. L’autopsia sul corpo dell’uomo è stata effettuata soltanto venerdì 27 con comprensibile disappunto della famiglia che, oltre al dolore, non ha potuto neppure vedere il proprio caro per dieci lunghissimi giorni. Nella tarda serata dello stesso giorno la salma ha potuto fare ritorno nell’abitazione di via Moro della frazione Consiglio di Mello dove, finalmente, anche mamma Silvia ha potuto avere vicino il proprio primogenito. Oggi l’anziana, che trent’anni fa fu colpita da un altro gravissimo lutto - la scomparsa, anche in questo caso per un incidente sul lavoro, dell’ultimogenito Mirko – compie 90 anni e per espressa volontà della famiglia è stato chiesto e ottenuto di poter salutare Ester per l’ultima volta proprio in questa data.