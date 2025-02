Il Comitato treni all’incontro olimpico: "Ci hanno proibito il volantinaggio"

Il Comitato Treni in Orario ha chiesto l’autorizzazione di effettuare un volantinaggio per comunicare ai soggetti istituzionali e agli amministratori in arrivo a Palazzo Muzio oggi il proprio punto di vista su Olimpiadi e disservizi delle linee Milano-Tirano e Colico-Chiavenna. "Ebbene - fa sapere il Comitato - questo elementare diritto democratico ci è stato impedito dalla Polizia Locale e dalla Questura". Motivo: l’assenza di una richiesta di occupazione di suolo pubblico.