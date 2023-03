Il comandante Parisi "Ricordo l’alluvione"

Il comandante nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi in visita al comando provinciale di Sondrio. Un incontro per rendersi conto del grande lavoro effettuato in loco dai pompieri valtellinesi e per visitare la galleria storica Civici Pompieri Valchiavenna completata nel 2022. "Innanzitutto sono qui per incontrare il personale del Comando di Sondrio e dell’intera provincia e poi per scoprire il museo della Valchiavenna. Nel mio mandato sto cercando di recuperare la memoria storica dei Vdf e dei Civici Pompieri". Insieme a lui il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi e il “padrone di casa“, il comandante provinciale Elvio Porcedda. Parisi ha raccontato del suo inizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco avvenuto nel 1987 durante l’alluvione che colpì la Valtellina. "La mia carriera ha avuto il battesimo nella tristemente famosa alluvione della Valtellina, ricordo quei tristi scenari a S. Antonio Morignone e poi i lavori per la messa in sicurezza della vallata. Una vallata splendida. Certi eventi calamitosi impongono attenzione e avere una corretta gestione del territorio".