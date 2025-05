Il centenario della Rainoldi: “Culto“ racconta un secolo di storia

Il centenario dell’azienda Rainoldi, tra le cantine vinicole più apprezzate in Valtellina, sarà celebrato il 25-5-25. Nell’occasione sarà presentato in sede il volume “Culto“, che racconta un secolo di storia, passione e legame con il territorio.

Il forte desiderio di emergere spinge Aldo Rainoldi a dar vita, nel 1925, alla propria attività di commerciante di vini. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, il figlio Giuseppe decide di affiancarlo. La crescita qualitativa si concretizza con l’acquisto dell’uva, anziché del vino, così come la vendita in bottiglia va a sostituire quella in fusti di castagno.

In questa fase si ampliano i mercati: non più solo Lombardia e Svizzera ma anche Stati Uniti, Giappone e Nord Europa grazie a una gamma di vini più ampia. A fine anni Novanta, terminati gli studi in viticoltura ed enologia, Aldo Rainoldi (nella foto), nipote di Giuseppe, entra in azienda nel segno della continuità familiare. L’obiettivo è coniugare la crescita qualitativa con il rispetto dell’ambiente, traghettando l’azienda a un altro passaggio generazionale.