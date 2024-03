Il Cavallino Bianco trotta con l’ensemble del collegio Ghislieri

Torna il progetto "Teatro per noi" sostenuto e promosso dalla fondazione teatro Fraschini di Pavia in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali. Alle 15,30 andrà in scena "Al cavallino bianco" riservato a coloro che partecipano alle attività delle Aps pavesi. Per l’occasione l’orchestra è l’ensemble universitario del collegio Ghislieri nato nel 2022 con l’intento di valorizzare i talenti musicali della comunità collegiale e universitaria. Direttore dell’ensemble è il maestro Carlo De Martini, la regia invece è come sempre affidata a Corrado Abbati (foto).