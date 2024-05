“Il catalogo del mondo“ per il bimillenario pliniano

In occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano, fino al 31 agosto a Como la Fondazione Alessandro Volta presenta la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura“, un racconto inedito dedicato alla figura e alla vita di Plinio il Vecchio, dall’antichità ai giorni nostri. L’esposizione, nelle due sedi – ex chiesa di San Pietro in Atrio e Palazzo del Broletto - ripercorre le vicende del comasco Plinio il Vecchio, mettendo in luce la straordinaria fortuna della sua opera attraverso i secoli, e la sua attualità nella società contemporanea, impegnata in una riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sul rapporto dell’uomo con la natura.

Il percorso espositivo, articolato in sei sezioni che indagano diversi aspetti della sua vita e della sua fortuna, presenta oltre quaranta opere provenienti dalle maggiori istituzioni museali italiane, tra cui Gallerie degli Uffizi o i Musei Vaticani, e dalle principali istituzioni cittadine come la Biblioteca Comunale di Como e la Diocesi di Como. L’esposizione include inoltre opere di artisti contemporanei internazionali del calibro di Luigi Spina, Fabio Viale, Giulio Paolini, Andy Warhol e Cy Twombly, ispirate all’opera e alla storia di Plinio Il Vecchio. Il fulcro è costituito da due tra le più celebri e discusse opere statuarie dell’antichità: la Statua di efebo nudo tipo Westmacottconservata a Castel Gandolfo e concessa dai Musei Vaticani. Pa.Pi.