Il capitano Angeletti comanda l’Arma di Tirano

Il capitano Riccardo Angeletti, 32 anni, originario di Roma, celibe, è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Tirano. Succede al pari grado Luca Rossi, destinato a un impiego all’estero.

Ieri il comandante provinciale, colonnello Marco Piras, lo ha presentato alla stampa. Il capitano Angeletti, laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università romana di Tor Vergata, dopo il corso di formazione all’Accademia militare di Modena e di applicazione alla Scuola Ufficiali della capitale, ha prestato servizio al 1° Reggimento carabinieri “Piemonte“ come comandante di plotone partecipando alla missione in Iraq per l’addestramento delle forze di polizia locali nella lotta al Califfato islamico, per poi essere destinato al comando del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Bologna Borgo Panigale.

Una volta promosso capitano, ha comandato la Sezione catturandi del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli, dove ha coordinato l’arresto di oltre 25 latitanti anche pericolosi appartenenti alla criminalità organizzata campana, tra cui più di un rintracciato all’estero. Mi.Pu.