Il candidato Spandrio: "Le mie idee"

Simone Spandrio (foto), 54 anni, geometra dipendente dell’Amministrazione provinciale di Sondrio, scendere in campo con la lista “Fianco a fianco“ da lui capeggiata per candidarsi a sindaco di Cosio Valtellino. E sfidare l’avversario Giorgio De Giobbi di “Cosio V. per tutti“. Da oltre 30 anni si occupa di opere pubbliche nel settore stradale; nel privato, come dipendente di un’importante impresa di costruzioni e poi nel pubblico. Spandrio ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quelli di presidente dell’Ufficio d’Ambito di Sondrio, che si occupa del servizio idrico integrato, e presidente della Sezione Arbitri FIGC di Sondrio.

"Questa lista - spiega Spandrio - è costituita da almeno un componente per ogni frazione e località del Comune di Cosio Valtellino. In questo modo si ha la possibilità di rappresentare e di dare voce alle problematiche, non solo dei nuclei abitativi più popolati, ma anche di quelli di mezza costa. Nella lista sono presenti: componenti uscenti della minoranza, Daria Cornaggia e Anna Maria Rabbiosi, ed ex amministratori, Eugenio Rabbiosi e Marco Cornaggia, sanitari, insegnanti, operai, liberi professionisti, nati nel nuovo millennio e pensionati, impegnati in attività di volontariato (protezione civile, sociale, aiuto sanitario sul territorio, attività sportive e culturali). Il programma sarà partecipato ed integrato, con le istanze dei cittadini che saranno raccolte negli incontri con la popolazione".

Ecco i componenti della lista: Daria Cornaggia; Marco Cornaggia; Gabriele Cusimano; Maurizio Gambetta; Giuliana Gusmeroli; Federico Masiero; Anna Maria Rabbiosi; Eugenio Rabbiosi; Donatella Ruffoni; Matilde Zecca; Maurizio Zecca e Maria Rosa Zugnoni.

Michele Pusterla