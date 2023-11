Il calendario dell’Arma racconta i carabinieri sempre vicini ai cittadini

Dodici mesi con i carabinieri. Presentato al Comando provinciale di Lecco il calendario 2024 dell’Arma, realizzato dai designer dello studio Pininfarina e da Massimo Gramellini per i testi. Il calendario storico 2024 intitolato “I carabinieri e le comunità“ racconta la presenza costante dei carabinieri vicino ai cittadini, nei momenti storici come nella quotidianità e nelle difficoltà. La 91esima edizione è stampata in 120mila copie, di cui 16mila in 8 lingue straniere. Il ricavato sarà destinato alla Pediatria di Reggio Calabria. Nella versione da tavolo c’è anche Monte Isola, sul lago di Iseo.