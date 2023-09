Sondalo, l’ospedale Morelli nella bufera: il sindaco Peraldini nel mirino

Sondalo, 26 settembre 2023 – I firmatari della petizione sull’autonomia dell’ospedale Morelli rispondono per le rime al sindaco di Sondalo Ilaria Peraldini. Prosegue, senza esclusione di colpi, la vicenda riguardante l’ospedale Morelli e il suo futuro. "Una cosa l’abbiamo capita – dicono ironicamente i firmatari della petizione -: chi vi ha preceduto non ha fatto nulla (anzi ha fatto danni) e grazie a voi e alla proficua intesa con Regione Lombardia…. si apre un luminoso futuro per il nostro ospedale. E oggi avete una prima ricompensa.

Gli investimenti autorizzati da Asst di Sondrio confermano il reparto infettivi al Padiglione 1". E non al 6. "Ricordate le vostre vibrate richieste per collocarlo al 6 dove andrà forse l’ospedale di comunità". E poi rincarano la dose. "Non abbiamo intenzione di costituire alcun comitato, c’è già il Movimento Popolare Rinascita Morelli Autonomo che ha lavorato e lavora bene. E non esiste nessuna lista pronta a scendere in campo per le comunali". I firmatari rimandano al mittente anche le "voci di paese" che "si stanno già diffondendo circa vecchi invidiosi e frustrati a caccia di qualche poltrona. Nessuno di noi avverte la necessità di compensazioni e non abbiamo nessuna necessità di finire sotto la luce dei riflettori".

Tanti gli errori attribuiti al sindaco e ai consiglieri di maggioranza. "La proposta Mescia è stata citata per ricordarVi che l’autonomia del Morelli fu firmata da una gran parte della popolazione sondalina che pure ha firmato in massa la più recente proposta per la costituzione di una ASST Alta Valle, separata da Sondrio". Inoltre si "accusa" il Consiglio di aver fatto cenno agli immobili del Morelli dismessi a suo tempo quando "nella petizione non vi è alcun cenno".