Il Bolero di Ravel al Collegio Gallio con le étoile della Scala

I primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano saranno protagonisti questa sera alle 21 di uno spettacolo organizzato nell’auditorium del Collegio Gallio da “Como Città Creativa per la Seta“ con il patrocinio dell’Unesco. Le étoile Antonella Albano e Beatrice Carbone con i primi ballerini Massimo Garon, Gioacchino Starace e Mick Zeni e la partecipazione della Compagnia di Flamenco Maria Terzi si esibiranno in otto diverse coreografie che si concluderanno con il Bolero di Ravel. Lo spettacolo è gratuito, per prenotarsi è necessario contattare la scuola.