Il Barabèt è il re del Carnevale. Dal carro l’allarme sugli oceani

CREMA (Cremona)

Vince L’ultima sinfonia, carro animato dal gruppo Barabèt. Il re del Gran carnevale cremasco è il carro che ha portato in piazza il tema della sostenibilità ambientale e alla denuncia dell’eccessivo inquinamento di mari e oceani. "Siamo ancora in tempo per cancellare i nostri errori – dicono gli ideatori del carro – e provare a migliorare la salute del nostro mondo. Dobbiamo sbrigarci però perché l’ultima sinfonia sta suonando e va interrotta prima che venga suonato l’ultimo accordo". Alla piazza d’onore “Tutta un’altra musica“ e al terzo posto sul podio c’è “Pesci fuor d’acqua“. Pienone per la seconda sfilata e tantissima gente in città per il carnevale che sconfina in Quaresima. Soddisfazione degli organizzatori che, pur con una sfilata in meno, domenica scorsa causa maltempo, possono essere contenti dei risultati del grandissimo lavoro fatto.

"Siamo molto soddisfatti del risultato finale – dice il presidente Eugenio Pisati – perché tutto è filato liscio, nessuno si è fatto male, tutti hanno lavorato bene e tutti si sono divertiti. Anche con una sfilata in meno abbiamo ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati: far venire tanta gente e mandarla via contenta. Ora un momento di riposo, anche se già da domenica scorsa abbiamo cominciato a pensare al prossimo Carnevale e alla tortellata di agosto".