Iannotti confermato alla guida del Pd in Valle

Michele Iannotti confermato alla guida del Partito Democratico della provincia di Sondrio. Per l’ex vicesindaco di Sondrio si tratta di una riconferma che era già nell’aria e scontata. L’elezione si è tenuta in tutti i circoli territoriali, dove vi è stata un’ottima partecipazione da parte degli iscritti, che dapprima hanno avuto l’occasione di confrontarsi sulle piattaforme programmatiche dei candidati e poi hanno espresso il voto. Insieme al segretario è stata eletta l’assemblea provinciale a lui collegata, composta da 35 iscritti. Oltre ai segretari regionale e provinciale sono stati eletti i segretari dei circoli territoriali coi direttivi; 3 conferme e una novità a Morbegno: Adriano Castelanelli (circolo di Chiavenna), Tania Boiani (Morbegno), Massimo Zampatti (Sondrio), Donato Valenti (Tirano). Dopo aver fatto gli auguri a tutti gli eletti, il presidente della commissione per il congresso Paolo Proh si è detto "certo che ciascuno nel proprio ruolo lavorerà per dare più forza al Pd a tutti i livelli. Ci attende un periodo di grandi sfide alle quali dobbiamo essere pronti a rispondere con proposte che rispondano ai bisogni delle comunità".